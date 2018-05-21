خالد الجندي: "أنا تقدر تشاور عليا وتقول أمه دعياله"
الإثنين 21/مايو/2018 - 08:46 م
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه ورث من والديه، تركة من العلم والدين والأخلاق، وتعتبر أغلى ورث يعيش به حتى الآن، مشيرا إلى أن أخر دعوة تلقاها من والدته "روح ربنا يحبب فيك خلقه".
وتابع الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين: "بر الوالدين، ده نعمة، وأنا تقدر تشاور على وتقول ده أمه دعياله، أنا كنت بنام تحت السرير وأمى مريضة عشان لما تصحى تدوس على فأقوم أشوفها عاوزه إيه، وكانت بتدعى لى بإن الناس تحبنى".
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