خالد الجندي: "أنا تقدر تشاور عليا وتقول أمه دعياله"

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه ورث من والديه، تركة من العلم والدين والأخلاق، وتعتبر أغلى ورث يعيش به حتى الآن، مشيرا إلى أن أخر دعوة تلقاها من والدته "روح ربنا يحبب فيك خلقه".



