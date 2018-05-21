خالد الجندي: "بعض الناس يثقون في العائد البنكي ولا يثقون بالله"

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك أناس لا يخرجوا الصدقات، ولا يثقون فى العائد الإلهى، مضيفا: "يثقون فى العائد البنكي، ولا يثقون في عوائد الصدقات".





وفسر الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، قول الله تعالى: "مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً"، قائلا: "شوف ربنا بيقولك إيه سلفنى، وشوف العائد اللى هرده لك".





ومن جانبه، قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامى، إن بعض الناس يدعى الإيمان والتقوى، ولا يتصدق، مضيفا: "بيكون فرحان إنه مسلف الناس، ومستنيهم يردوا الدين، ومش قادر يتصدق".







