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خبير أرصاد جوية يكشف توقيت إنكسار الموجة الحارة (فيديو)

الإثنين 21/مايو/2018 - 08:46 م
خبير أرصاد جوية يكشف توقيت إنكسار الموجة الحارة (فيديو)
طقس - ارشيفية
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كساب أحمد
 
قال راغب عبد الرازق، خبير الأرصاد الجوية، إن مصر تتعرض لموجة حارة منذ يوم الجمعة الماضي وستستمر حتى يوم الخميس، لافتًا إلى أن درجة الحرارة في الغد ستسجل 42 درجة، وفي يوم الأربعاء ستصل إلى 39 درجة، وستبدأ درجة الحرارة في الانخفاض من يوم الجمعة المقبل.

ونصح "عبدالرزاق"، خلال حواره مع فضائية "on live"، مساء الإثنين، المواطنين أن لا يتعرضوا لأشعة الشمس، وتناول السوائل بشكل كبير في ليالي رمضان، لافتًا إلى أن مصر تتأثر في فصل الصيف بالمنخفض الهندي الموسمي القادم من الجزيرة العربية.

وأشار إلى أن درجات الحرارة في فصل الصيف تتراوح ما بين 33 لـ35 درجة مئوية، لكن بسبب ارتفاع درجة الرطوبة يشعر المواطن بسوء الطقس.
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