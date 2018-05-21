منحة 6 ملايين جنيه لمشروع بحثي لعلاج السرطان بـ"صيدلة بني سويف"

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، فوز مشروع بحثي بكلية الصيدلة، بمنحة مصرية أمريكية، وصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية التابع لوزراة التعليم العالى، بقيمة 6 ملايين جنيه، لإنجاز مشروع بحثي لعلاج سرطان الجلد، باستخدام تقنية النانو تكنولوجي.



