منحة 6 ملايين جنيه لمشروع بحثي لعلاج السرطان بـ"صيدلة بني سويف"
الإثنين 21/مايو/2018 - 08:41 م
الفجر
أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، فوز مشروع بحثي بكلية الصيدلة، بمنحة مصرية أمريكية، وصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية التابع لوزراة التعليم العالى، بقيمة 6 ملايين جنيه، لإنجاز مشروع بحثي لعلاج سرطان الجلد، باستخدام تقنية النانو تكنولوجي.
وأضاف رئيس جامعة بني سويف، أن الفريق البحثي يتكون من الباحث الرئيسي الدكتورة هبة فاروق سالم، أستاذ الصيدلانيات وعميد كلية الصيدلة، والفريق المعاون الدكتور أسامة سيد زين، المدرس بالكلية، والدكتور عمرو جمال فؤاد، والدكتور هيثم سعيد المدرسين، المساعدين بالكلية.
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