ماركيزيو خارج حسابات إيطاليا بالوديات وبوفون قد يخوض لقاء الوداع





أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الاثنين استبعاد كلاوديو ماركيزيو وإيميرسون بالميري، بسبب الإصابة، من المباريات الثلاث الودية المقبلة للمنتخب الأول.

وأوضح اتحاد الكرة أن الحارس الاسطوري جيانلويجي بوفون قد يخوض أخر مباراة له مع الازوري.

ونقل عن روبرتو فابريسيني الرئيس المؤقت لاتحاد الكرة قوله أن بوفون الذي خاض أخر مباراة له مع يوفنتوس يوم السبت الماضي قد يخوض مباراة الوداع مع الازوري عبر اللقاء الودي أمام هولندا في تورينو في الرابع من حزيران/يونيو المقبل.

وقاد بوفون /40 عاما/ منتخب إيطاليا للفوز بلقب كأس العالم 2006، ويحمل الرقم القياسي لعدد المشاركات مع الازوري برصيد 176 مباراة دولية.

وأعلن بوفون اعتزال اللعب الدولي مع منتخب إيطاليا بعد فشل الفريق في بلوغ مونديال روسيا عبر الهزيمة في الملحق الفاصل أمام السويد في نوفمبر الماضي.

كما خرج ماركيزيو الذي ساهم مع بوفون في فوز يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي للمرة السابعة على التوالي، من قائمة منتخب إيطاليا بسبب الإصابة.

واستدعى روبرتو مانشيني المدير الفني الجديد لمنتخب إيطاليا، إيمريسون صاحب الجنسيتين الإيطالية والبرازيلية لقائمة الفريق الاسبوع الماضي، ولكن المدافع لازال يعاني من أثار الجراحة في الركبة التي خضع لها العام الماضي.

وشارك إيميرسون في مباراة واحدة فقط مع روما هذا الموسم قبل أن ينتقل في يناير الماضي إلى تشيلسي حيث شارك معه في خمس مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يستدع مانشيني أي لاعب بديل واحتفظ بقائمته المكونة من 28 لاعبا استعدادا لملاقاة السعودية في سانت جالين السويسرية في 28 مايو ثم مواجهة فرنسا في نيس في أول يونيو ثم مواجهة هولندا في الرابع من يونيو.