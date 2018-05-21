عاجل.. بيان هام من "كهرباء الأقصر" بشأن انقطاع التيار 4 مرات عن مدينة القرنة

أعلن المهندس حجاج عبده رئيس قطاع كهرباء الأقصر، السبب الرئيسي في انقطاع التيار عن مدينة القرنة غرب المحافظة.



وشهدت مدينة القرنة انقطاع التيار الكهربي عنها بدءً من الخامسة والنصف مساءً، ليعود لبضعة دقائق، وتتكرر الأزمة 4 مرات على التوالي.



وأوضح رئيس قطاع كهرباء الأقصر في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن انقطاع التيار عن مدينة القرنة يأتي لحدوث عطل عارض في محطة المحولات الرئيسية.



وأكد "عبده"، أن فريق الطوارئ بقطاع الكهرباء قام بالعمل على قدم وساق لإصلاح المشكلة، ومن ثم تم توصيل التيار، ولكنه كان ضعيفًا، الأمر الذي أدى إلى التدخل مرة أخرى لحل الأزمة نهائيًا، مؤكدًا متابعته للمشكلة لإنهائها تمامًا.

