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الحوثيون يتاجرون بالمساعدات اليمنية

الإثنين 21/مايو/2018 - 08:28 م
الحوثيون يتاجرون بالمساعدات اليمنية
مساعدات - ارشيفية
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كساب أحمد
 
عرض موقع "مداد نيوز" الخليجي تقريرًا متلفزًا تحت اسم "الحوثيون يتاجرون بالمساعدات اليمنية"، وتضمن التقرير أن الحكومة اليمنية كشفت عن أعمال نهب قامت بها مليشيات الحوثي للمساعدات الإنسانية التي ترسلها الأمم المتحدة لليمن.

وأضاف التقرير أن مليشيات الحوثي قامت بإنشاء جميعيات وهمية لتوزيع المساعدات، واستولت على المساعدات الإنسانية، وقامت ببيعها في الأسواق المحلية بحسب وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني.

وبحسب موقع العربية فإن 70 % من المساعدات تذهب إلى شخصيات كبيرة من مليشيات الحوثي، وقامت وكالات إغاثة دولية بإلغاء تعاملها مع الحوثي بسبب تلاعبهم في المساعدات الإنسانية.
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