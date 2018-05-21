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أمير كرارة يتصدر ترند "تويتر" بعد نجاح سليم الأنصاري

الإثنين 21/مايو/2018 - 07:35 م
أمير كرارة يتصدر ترند تويتر بعد نجاح سليم الأنصاري
أمير كرارة
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شيماء عطية
 
تصدر هاشتاج أمير كرارة ترند الأكثر تداولًا عبر موقع التغريدات "تويتر"، حيث جاء في المركز الخامس ضمن أكثر الهاشتاجات استخدامًا بين رواد الموقع.

وأشاد نشطاء "تويتر" بأداء كرارة في شخصية سليم الأنصاري والتي تلعبها ضمن أحداث مسلسل "كلبش٢" والدي لايزال يحقق نسب مشاهدة عالية منذ عرضه.
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