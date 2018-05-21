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مفتي الجمهورية: الرشوة فساد كبير.. ومن يحصل عليها ملعون (فيديو)

الإثنين 21/مايو/2018 - 07:37 م
مفتي الجمهورية: الرشوة فساد كبير.. ومن يحصل عليها ملعون (فيديو)
مفتي الجمهورية
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رقية جمال
 
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الأخلاق في الإسلام كل لا يتجزأ ومضامين مختلفة كل منها مندرج تحت الإيمان، مشدًا على أنه لا يوجد فرق أو عوامل فاصلة بين الأخلاق والعمل والإيمان.

وأضاف "علام"، خلال حواره ببرنامج "حوار المفتي" على فضائية "on live"، اليوم الإثنين، أن من يعطل مصالح المواطنين من أجل الحصول على رشوة فساد كبير ينبغي أن يمتنع الناس عنه امتثالًا لأخلاق وأوامر الإسلام وامتثالًا لهذا الشهر الفضيل.

وتابع، أن شهر رمضان فرصة للإمساك عن الحرام ظاهرة وباطنة، مؤكدًا أن الرشوة من أخطر الأمور التى تهدد الوظيفة العامة، موضحًا أن الإنسان الذي يحصل على رشوة ملعون، مستدلًا على ذلك بقول رسول الله –صلى الله عليه وسلم: "لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ".
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