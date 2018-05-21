تعرف على أبرز 79 لاعب مسلم حالياً في أهم الدوريات الأوروبية

ساعات ويهل علينا شهر رمضان المبارك بروحانياته ونفحاته ومع انتشار الإسلام بسرعة كبيرة في السنوات الأخيرة، بدأ اللاعبون العرب يطمحون للاحتراف في أكبر أندية أوروبا وفي أرقى دورياتها لتحسين إمكانياتهم وقدراتهم بعد أن كان معظمهم يفضلون الإحتراف في تركيا نظرا لأنها دولة مسلمة ومن الممكن الإندماج في ثقافتهم بسهولة ويسر بدون أي تعقيدات. كما اعتنق معظم اللاعبون الأجانب الإسلام في الآونة الأخيرة وهذا لم يمنعهم من الإندماج في مجتمعاتهم أو يعيقهم عن ممارسة لعبة كرة القدم. ويرصد الفجر الرياضي أبرز 79 لاعب مسلم في أكبر دوريات أوروبا، الإنجليزي والإيطالي والإسباني والألماني .





* الدوري الإنجليزي ( 26 لاعب) :





مسعود أوزيل وشكوردان موستافي ومحمد النني (آرسنال)،بوجبا ومروان فيلايني(مانشستر يونايتد)،جاندوجان ويايا توريه وسانيا (مانشستر سيتي)،شيخو كوباتي (ويستهام)،مامي ضيوف وإبراهيم أفلاي وشاكيري ورمضان صبحي(ستوك سيتي)،مامادو ساخو وايمري تشان وساديو مانيه ومحمد صلاح(ليفربول)،يونس كابول وعبد الله دوكوري(واتفورد)،نجولو كانتي وعبد الرحمن بابا(تشيلسي )،أحمد موسى ورياض محرز(ليستر سيتي)، موسى ديمبلي وموسى سيسوكو(توتنهام)، أحمد حجازي (ويست بروميتش ألبيون).





* الدوري الإسباني (8 لاعبين) :





وسام بن يدر (أشبيلية)، كارل مجاني ويحيى الشهري وعمر راموس ونور الدين مرابط ومروان عثمان(ليجانيس)، عيسى ماندي وزهير فضال(ريال بيتيس).

* الدوري الإيطالي (6 لاعبين) :





إدين دزيكو وستيفان شعراوي (روما)، مهدي بن عطيه وميراليم بيانيتش وسامي خضيرة(يوفنتوس)، فوزي غلام(نابولي).

* الدوري الألماني ( 39 لاعب) :





بلال ريبيري(بايرن ميونخ)،أمين حارث ونبيل بن طالب(شالكه)،عمر توبراك ومحمود داوود ونوري شاهين(بروسيا دورتموند)،زيلوان حمد وكريم ديميرباي وناديم أميري(هوفنهايم)،وادمير محمدي وكريم بلعربي ورمضان اوزجان(باير ليفركوزن)،نابي كيتا ويوسف بولسن وإبراهيما كوناتي(لايبزيج)،عمر ماسكاريل وأيمن بركوك(آينتراخت فرانكفورت)،مامادو دوكوري ودينيس زكريا وإبراهيما تراوري (بوروسيا مونشنغلادباخ)،كريم رقيق(هيرتا برلين)،إسحاق بلفوضيل وعثمان مانيه(فيردر بريمن)،رانى خضيرة(أوجسبورج)، نوح جويل بازي وايلاص بيبو(هانوفر)، عبدو ديالو وبيسار حليمي وبوتي باكو وكريم أونيسيو(ماينز)، امير ابراشي وأمير فلاحين وكريم جودي(فرايبورج)، يونيس مالي(فولفسبورج)، امير سفاهيتش ونبيل بهوي وميرجيم مافاراي(هامبورج)، صالح اوزجان وحكمت سيفيتسي(كولن)