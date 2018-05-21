نقيب الصحفيين: افتتاح مركز التدريب بالنقابة بعد عيد الفطر (صور)

أعلن نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة، افتتاح مركز التدريب بالنقابة، بعد عيد الفطر المبارك، مؤكدًا أنه سيكون أكبر مركز تدريب في الشرق الأوسط للصحفيين.





جاء ذاك على هامش افتتاح كافيتريا النقابة، اليوم، وذلك بحضور أعضاء مجلس النقابة.





ونظمت النقابة حفل إفطار جماعي للأسرة الصحفية وأعضاء النقابة، بعد الانتهاء من مراسم الافتتاح.



