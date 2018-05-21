محمد هنيدي يتناول الإفطار مع فريق عمل "أرض النفاق"

شارك الفنان محمد هنيدي جمهوره عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بصورة مع فريق عمل مسلسله "أرض النفاق"، والذي تناول فيها وجبة الإفطار بمشاركتهم.





وكتب "هنيدي": "احلى فطار بعد يوم متعب مع احلى فريق في الدنيا اللي صنعوا النجاح الحقيقي ل ‎أرض النفاق".





مسلسل "أرض النفاق" يشارك فى بطولته كل من محمد هنيدي، هنا شيحا، سامي مغاوري، محمد محمود، دلال عبدالعزيز، هاجر الشرنوبى، محمد ثروت، محمود كمال، وهو إنتاج العدل جروب ومن إخراج ماندو العدل وسامح عبدالعزيز.