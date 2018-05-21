كلوب يحدد كيف سيتغلب ليفربول على خبرة ريال مدريد





قال الألماني يورجن كلوب، مدرب اليفربول، إنَّه "سعيد" باللحظة التي يعيشها فريقه، وراهن على "إنهاء رحلة دوري الأبطال بشكل جيد"، خلال النهائي الذي سيواجه فيه ريال مدريد، السبت المقبل، بمدينة كييف.

وأوضح كلوب، في اليوم المفتوح لوسائل الإعلام: "نحن في لحظة رائعة، على الصعيدين الجماعي، والفردي.. أنهينا الموسم بأفضل صورة ممكنة. نحن في حالة جيدة. كانت رحلة مثيرة ونرغب في إنهائها بأفضل صورة".

وأضاف:"قمنا هذا الموسم بخطوة إضافية.. قالوا العام الماضي إننا نجحنا في التأهل لدوري الأبطال؛ لأنَّنا لم نكن نلعب طوال الأسبوع. هذا الموسم أنهيناه بالمركز الرابع، بعد اللعب كل يوم أربعاء، وهدفنا هو مواصلة المسألة".

واعتبر كلوب، أنَّ خبرة ريال مدريد في هذه البطولة، لن تشكل عاملاً حاسمًا في النهائي، مشيرًا إلى أن ليفربول ستكون لديه فرصة "إذا كرر ما فعله في الأدوار السابقة، أمام مانشستر سيتي، وروما".

وأضاف "لديهم خبرة أكثر منا.. هذا أمر واقع. نعرف مدى أهمية الخبرة، وبالأخص في كرة القدم، لكنها ليست كل شيء.. هي شيء يمكن موازنته بالعاطفة، والرغبة، والاستعداد.. لدينا خبرتنا الذاتية التي خلقناها".

وأكمل "صحيح أننا لسنا معًا منذ فترة طويلة مثل ريال مدريد. هم سيلعبون النهائي تقريبا بنفس الفريق الذي فاز بآخر نسختين، لكن لدينا فرصة وسنحاول. سنسافر لكييف، ونحاول اللعب بمستوى يقول الناس إننا لسنا مؤهلين للوصول له".

وتابع "قوامهم الأساسي قوي للغاية، ولديهم بدائل مضمونة.. لا نعرف إذا كان سيلعب بيل أم بنزيما أم لوكاس فاسكيز، لكن هذه هي كرة القدم، ونحن لدينا حلم، ونعمل من أجل تحقيقه".

وأشاد كلوب بـ"الصلابة النفسية" لفريقه، وأيضًا بالمدافع فيرجيل فان ديك، الذي اشتراه ليفربول في سوق الشتاء، بـ80 مليون يورو.