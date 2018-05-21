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أسعار الذهب اليوم الإثنين 21/5/2018 في محافظة القليوبية

الإثنين 21/مايو/2018 - 07:30 م
أسعار الذهب اليوم الإثنين 21/5/2018 في محافظة القليوبية
صورة أرشيفية
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محمد نبيل
 
تشهد أسواق الذهب في مراكز محافظة القليوبية، اليوم استقرار نسبى فى سعر الجرام بمحلات الصاغة.

حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مبلغ 706.5 جنيها،وبلغ عيار 21 نحو 618 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 530 جنيهًأ.

وبلغ عيار 14 سجل مبلغ 412 جنيهًا، وسجل عيار 12 مبلغ 363 جنيهًا.

ووصل متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، 25 إلى 50 جنيها، وسيتم تحديث الأسعار في أسواق الصاغة أو تغيرات أسعار المعدن الأصفر في مصر أو فى حالة حدوث أي تغير في اسعار الذهب العالمية بصورة فورية.
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