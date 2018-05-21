أسعار الذهب اليوم الإثنين 21/5/2018 في محافظة القليوبية

تشهد أسواق الذهب في مراكز محافظة القليوبية، اليوم استقرار نسبى فى سعر الجرام بمحلات الصاغة.





حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مبلغ 706.5 جنيها،وبلغ عيار 21 نحو 618 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 530 جنيهًأ.





وبلغ عيار 14 سجل مبلغ 412 جنيهًا، وسجل عيار 12 مبلغ 363 جنيهًا.



