فيسبوك تتعاون مع كوالكوم لتطوير مشروع "تيراجراف"

أعلنت شركة فيسبوك قبل عامين عن تطويرها لمشروع يُعرف باسم تيراجراف "Terragraph" والذي يهدف لرفع سرعة الاتصال اللاسلكي بالإنترنت بشكل كبير جدًا.





وتهدف الشركة من هذا المشروع إلى زيادة كفاءة الراوترات أو أجهزة البرودباند من لزيادة سرعة الاتصال ونقل البيانات عبر الواي فاي، وهو الأمر الذي سيجعل الأجهزة تقوم بإرسال البيانات بتردد يصل 60 جيجا هيرتز بشكل مستمر، وهو ما سيساعد المستخدمين في كافة المناطق على الحصول على انترنت سريع بشكل سهل.





هذا الأمر جعل فيسبوك تختار كوالكوم لتطوير رقاقات خاصة لمشروع تيراجراف، حيث ستعمل على دمج التقنية مع رقاقات أو لوحات الراوترات لتوفيرها للشركات المُصنِعة، والتي ستقوم بعدها بتوفير راوترات تصل سرعة ترددها إلى 60 جيجا هيرتز.



