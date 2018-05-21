أسعار الخضروات اليوم الإثنين 21/5/2018 في محافظة القليوبية
الإثنين 21/مايو/2018 - 07:27 م
محمد نبيل
تشهد أسعار الخضروات بمحافظة القليوبية، اليوم مع بداية التعاملات، ثباتا نسبيًا في الأسعار، حيث وصل سعر كيلو الطماطم إلى 4 جنيهات، والبطاطس 5 جنيهات، والبصل 3.5 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 5 جنيهات، والليمون 10 جنيهات.
وبلغ سعر كيلو الكوسة 7 جنيهات، والخيار 7 جنيهات، والفلفل الأخضر 8 جنيهات، والباذنجان 5جنيهات، والملوخية 6 جنيهات، والفلفل الألوان 15 جنيهات، والفلفل البلدي 4 جنيهات، والجزر 7 جنيهات، والبطاطا 4 جنيهات، والبسلة 7 جنيهًا، والسبانخ 5 جنيهات، ورابطة الخس 1 جنيها، والكابوتشا 5 جنيهات.
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