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أسعار الخضروات اليوم الإثنين 21/5/2018 في محافظة القليوبية

الإثنين 21/مايو/2018 - 07:27 م
أسعار الخضروات اليوم الإثنين 21/5/2018 في محافظة القليوبية
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محمد نبيل
 
تشهد أسعار الخضروات بمحافظة القليوبية، اليوم مع بداية التعاملات، ثباتا نسبيًا في الأسعار، حيث وصل سعر كيلو الطماطم إلى 4 جنيهات، والبطاطس 5 جنيهات، والبصل 3.5 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 5 جنيهات، والليمون 10 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الكوسة 7 جنيهات، والخيار 7 جنيهات، والفلفل الأخضر 8 جنيهات، والباذنجان 5جنيهات، والملوخية 6 جنيهات، والفلفل الألوان 15 جنيهات، والفلفل البلدي 4 جنيهات، والجزر 7 جنيهات، والبطاطا 4 جنيهات، والبسلة 7 جنيهًا، والسبانخ 5 جنيهات، ورابطة الخس 1 جنيها، والكابوتشا 5 جنيهات.
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