أسعار الخضروات اليوم الإثنين 21/5/2018 في محافظة القليوبية

تشهد أسعار الخضروات بمحافظة القليوبية، اليوم مع بداية التعاملات، ثباتا نسبيًا في الأسعار، حيث وصل سعر كيلو الطماطم إلى 4 جنيهات، والبطاطس 5 جنيهات، والبصل 3.5 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 5 جنيهات، والليمون 10 جنيهات.



