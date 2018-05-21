أسعار ياميش رمضان اليوم الإثنين 21-5-2018 بمحافظة الإسكندرية

شهدت أسعار الياميش في محافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين، استقرارا في التعاملات بعد حققت ارتفاعا طفيفا أمس، حيث سجل سعر كيلو البلح ما بين 10 و50 جنيهًا، والسوبيا الجاهزة 50 جنيهًا، والتمر هندى السريع 24 جنيهًا، ولفة التمر هندى 35 جنيهًا، والقراصيا جامبو 88 و95 جنيهًا، والتين التركى 120 جنيهًا، ولفة قمر الدين السورى بين 12 و30 جنيهًا.





ووصل سعر كيلو التين السورى إلى 70 جنيهًا، والتين التركى من العام الماضى 65 جنيهًا، وكيلو القراصيا 65 جنيهًا، والمشمشية من 60 إلى 80 جنيهًا، كما وصل سعر كيلو الزبيب المصرى إلى 60 جنيهًا، والإيرانى 90 جنيهًا.





وتختلف أسعار جوز الهند، إذ يتراوح سعر الكيلو ما بين 60 و90 جنيهًا، وكيلو الفستق بالقشر يصل إلى 300 جنيه، المقشر 465 جنيهًا.



