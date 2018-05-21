ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أسعار فانوس "محمد صلاح" اليوم الإثنين 21/5/2018 في محافظة القليوبية

الإثنين 21/مايو/2018 - 07:25 م
أسعار فانوس محمد صلاح اليوم الإثنين 21/5/2018 في محافظة القليوبية
صورة أرشيفية
طباعة
محمد نبيل
 
قال عدد من التجار بمحافظة القليوبية، إن فانوس نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، يتراوح سعره ما بين 110 و125 جنيها في سوق الجملة، وفي القطاعي بسعر يصل إلى 150 و160 جنيها.

وكان قد تناقل رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورا لفانوس محمد صلاح، في الأسواق المصرية في رمضان 2018، منها الخشب بـ 50 جنية والمستورد 125 جنية.

المزيد عن: محافظات فانوس محمد صلاح اسعار فانوس صلاح اسعار الفانوس أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
السالمية - الكويت
-
x
20:30
-
الاتحاد السكندري - مصر
أساس تيليكوم - جيبوتي
-
x
22:50
-
الفتح الرباطي - المغرب
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/21/2018 7:40:01 PM