الأرصاد تعلن حالة طقس غدا الثلاثاء 22-5-2018 بمحافظة الغربية

تشهد محافظة الغربية، غدًا الثلاثاء، طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء، وانخفاضًا في درجة حرارة الهواء.





ويسود طقس معتدل نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، حيث تصل درجات الحرارة 22 الصغرى و41 الكبرى.





ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأحد، طقس مائل لدفء على أغلب الأنحاء نهارًا، بارد في أول الليل، وشديد البرودة في أخره.



