محافظ الأقصر يتفقد مدينة البياضية لمناقشة المشكلات التي تواجهها وحلها (صور)

تفقد محافظ الأقصر، محمد بدر، مدينة البياضية، للوقوف على أهم المشكلات التي تعاني منها، وإيجاد الحلول المناسبة لها.



وبدأت جولة المحافظ بعقد اجتماع مع العميد محمد عياد رئيس مجلس المدينة، وعدد من قيادات المجلس، ناقش من خلالها أهم المشكلات التي تواجه المدينة والحلول المناسبة لها.



واستكمل جولته يرافقه المهندس أسعد مصطفى مدير عام مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، حيث تفقد عدد من الشوارع الرئيسية لمتابعة إنهاء أعمال إدخال كافة المرافق من خطوط المياه والصرف الصحي وشبكات الغاز.



وشدد على ضرورة حصر الشوارع التي لم يتم ادخال خطوط الصرف الصحي وشبكات الغاز بها، وسرعة الانتهاء منها للبدء في أعمال الترميم والرصف للشوارع الرئيسية وتركيبات الانترلوك بالشوارع الجانبية، كما تفقد طريق الرضوانية الجديد وشوارع الحبيل والبغدادي.