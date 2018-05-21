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أهالي "المبيضة" بالفيوم يستغيثون: "المياه بتقطع أكثر من 12 ساعة.. والمسؤولون لا ينظرون لمشاكلنا"

الإثنين 21/مايو/2018 - 07:36 م
أهالي المبيضة بالفيوم يستغيثون: المياه بتقطع أكثر من 12 ساعة.. والمسؤولون لا ينظرون لمشاكلنا
انقطاع مياه الشرب - صورة أرشيفية
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الفجر
 
أزمة حقيقة يعيشها حي المبيضة خاصة بشارع عمر بن عبد العزيز بمحافظة الفيوم، بسبب الانقطاع المتواصل لمياه الشرب لأكثر من 12 ساعة يوميا خاصة مع بداية شهر رمضان الكريم.

وقال الأهالي، إنهم يعيشون في أزمة حقيقية لانقطاع المياه عن الشارع بشكل متتالي وهو ما تسبب في تعطل الأهالي عن قضاء احتياجاتهم مع شهر رمضان واعتمادهم إما عن طريق أخذ مياه من القرى المجاورة أو شراء المياه المعدنية التي استغلها أصحاب المحلات ورفعوا أسعارها.

وأضاف الأهالي أن سكان الشارع يعانون من قطع المياه من 10 صباحا حتى 10 مساء، مؤكدين أنهم قدموا العديد من الشكاوى للمحافظة وشركة المياه، دون استجابة حتى هذه اللحظة.
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