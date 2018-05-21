"السعودية": مواجهة صلاح في المونديال صعبة و"مو" يستحق المنافسة على الكرة الذهبية





تحدث نواف التمياط نائب رئيس اتحاد الكرة السعودي عن مواجهة منتخب مصر في كأس العالم في روسيا.









وقال التمياط لشبكة سي إن إن :"مواجهة منتخب مصر في المونديال صعبة ومحمد صلاح أحد أفضل اللاعبين في العالم، وعلينا أن ننظر لما فعله في مسيرته والتطور الكبير الذي حدث له مع يورجن كلوب في كيفية إنهاء الهجمة".









أضاف: "أتمنى فوز محمد صلاح بالكرة الذهبية، ويجب أن يتواجد بين الثلاثي المرشح للجائزة على الأقل".









يقع المنتخب المصري ضمن المجموعة الأولى مع السعودية، أوروجواي وأصحاب الأرض روسيا في المونديال.



