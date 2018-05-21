شركات العقارات تصعد ببورصة دبي بعد قرار الإمارات بشأن تأشيرات الإقامة

صعدت أسهم دبي إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين يوم الاثنين مع تحسن المعنويات تجاه أسهم الشركات العقارية بعد قرار حكومة الإمارات منح تأشيرات إقامة لمدة تصل إلى عشرة أعوام لمستثمرين ومتخصصين.





وزاد سهم إعمار العقارية 2.9 بالمئة وداماك 4.8 بالمئة ليرتفع مؤشر دبي نحو واحد بالمئة مسجلا أعلى مستوى فيما يزيد من أسبوعين عند 2947 نقطة.





وكان القطاع العقاري الضعيف في دبي أحد أسباب هبوط السوق هذا العام ونزل سهم إعمار العقارية نحو 17 بالمئة منذ بداية العام.





وقالت ماري سالم مديرة الأسواق المالية لدى إف.إف.ايه دبي إن التحرك الإماراتي ”سيعزز بكل تأكيد أداء القطاع العقاري ويسهل على المستثمرين هناك، وخاصة مالكي العقارات“.





وقالت الحكومة إن المستثمرين والمتخصصين في المجالات العلمية والتقنية والطبية والبحثية سيحصلون على تأشيرات إقامة في دولة الإمارات تصل مدتها إلى عشر سنوات. وستحصل أسر تلك الفئات من الأجانب على التأشيرة.





وقال على راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة نخيل العقارية بدبي إن التغييرات في نظام تأشيرات الإقامة سيكون لها بدون شك تأثير إيجابي على اقتصاد الإمارات والقطاع العقاري على وجه الخصوص.





وفي أبوظبي، زاد المؤشر الرئيسي للبورصة 0.7 بالمئة، بدعم من ارتفاع سهم شركة اتصالات ذي الثقل 0.9 بالمئة. وتخلى سهم الدار العقارية، الذي ارتفع 1.4 بالمئة في التعاملات المبكرة بفضل التحرك بشأن تأشيرات الإقامة، عن جميع مكاسبه بفعل عمليات جني أرباح وأغلق مستقرا.





وأغلق المؤشر السعودي منخفضا 0.3 بالمئة، دون حاجز ثمانية آلاف نقطة، مع تراجع أسهم قطاعي الطاقة والقطاع الاستهلاكي.





وانخفضت أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.3 بالمئة، مع اتجاه المستثمرين لجني الأرباح من بيع سهم شركة جبل عمر للتطوير الذي أغلق منخفضا 2.9 بالمئة.





وارتفع السهم 3.9 بالمئة يوم الأحد بعد الإعلان عن اتفاق مع البلاد كابيتال لبيع 90 وحدة سكنية مقابل 1.1 مليار ريال (293 مليون دولار).





وفي الدوحة، ارتفع سهم بنك قطر الوطني 3.9 بالمئة، ليساعد في دفع مؤشر البورصة للصعود بنحو واحد في المئة.





وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الخليج:





- السعودية.. انخفض المؤشر 0.3 في المئة إلى 7996 نقطة.





- دبي.. ارتفع المؤشر واحدا في المئة إلى 2947 نقطة.





- أبوظبي.. زاد المؤشر 0.7 في المئة إلى 4458 نقطة.





- قطر.. ارتفع المؤشر واحدا في المئة إلى 8944 نقطة.





- الكويت.. نزل المؤشر 0.1 في المئة إلى 4766 نقطة.





- البحرين.. استقر المؤشر عند 1268 نقطة.





- سلطنة عمان.. ارتفع المؤشر 0.1 في المئة إلى 4596 نقطة.