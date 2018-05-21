داعية توضح حكم تناول أدوية لمنع الدورة الشهرية خلال رمضان
الإثنين 21/مايو/2018 - 06:03 م
رقية جمال
تسالت متصلة تُدعى رجاء، عن حكم تناول أدوية لمنع الدورة الشهرية خلال شهر رمضان؟.
وعقبت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، خلال تقديمها برنامج "قلوب عامرة" على فضائية "on-e"، اليوم الإثنين، قائلة: "أنه لا مانع طالما لم يترتب على ذلك ضرر عاجل أو آجل، لأن الأصل لا ضرر ولا ضرار".
وتابعت: "أن هذه الأدوية لها تأثير ولو بسيط، وعلينا أن نرضي بقضاء الله الذي كتبه على فتيات الأمة، ونقضي ما فاتنا من الأيام بعد انتهاء الشهر الكريم".
وعقبت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، خلال تقديمها برنامج "قلوب عامرة" على فضائية "on-e"، اليوم الإثنين، قائلة: "أنه لا مانع طالما لم يترتب على ذلك ضرر عاجل أو آجل، لأن الأصل لا ضرر ولا ضرار".
وتابعت: "أن هذه الأدوية لها تأثير ولو بسيط، وعلينا أن نرضي بقضاء الله الذي كتبه على فتيات الأمة، ونقضي ما فاتنا من الأيام بعد انتهاء الشهر الكريم".
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