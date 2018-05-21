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داعية توضح حكم تناول أدوية لمنع الدورة الشهرية خلال رمضان

الإثنين 21/مايو/2018 - 06:03 م
داعية توضح حكم تناول أدوية لمنع الدورة الشهرية خلال رمضان
نادية عمارة
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رقية جمال
 
تسالت متصلة تُدعى رجاء، عن حكم تناول أدوية لمنع الدورة الشهرية خلال شهر رمضان؟.

وعقبت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، خلال تقديمها برنامج "قلوب عامرة" على فضائية "on-e"، اليوم الإثنين، قائلة: "أنه لا مانع طالما لم يترتب على ذلك ضرر عاجل أو آجل، لأن الأصل لا ضرر ولا ضرار".

وتابعت: "أن هذه الأدوية لها تأثير ولو بسيط، وعلينا أن نرضي بقضاء الله الذي كتبه على فتيات الأمة، ونقضي ما فاتنا من الأيام بعد انتهاء الشهر الكريم".
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