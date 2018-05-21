استدعاء سفير إسبانيا فى تل أبيب بسبب تصويت الأمم المتحدة

استدعت إسرائيل، السفير الإسبانى فى تل أبيب لتقديم إيضاحات بشأن تصويت بلاده فى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لصالح التحقيق فى الوفيات الأخيرة جراء المذبحة الإسرائيلية ضد متظاهرين فلسطينيين بقطاع غزة، الإثنين الماضى.





وقال متحدث خارجية الاحتلال لوكالة "افى" الإسبانية، إنه تم استدعاء السفير الإسبانى مانويل جوميث، إلى مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية فى القدس المحتلة، لشرح دعم إسبانيا لمبادرة التحقيق فى الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان فى مظاهرات غزة ضد نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وأسفرت عن استشهاد 64 فلسطينياً، وإصابة نحو 3 آلاف.