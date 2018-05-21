سياسي أمريكي: لا ينبغي التقليل من تأثير قطر والإخوان في أوروبا

قال السياسي الأمريكي مايكل لاوبش، إن الاستراتيجية التي يتبعها المتطرفون لمحاربة القيم ليست جديدة، حيث يتم التحكم عن طريق المعاهد والجامعات المختلفة من داخل النظام نفسه، مضيفًا: أن الأمر أخطر شيء على مجتمعه من وجهة نظره.



وأضاف "لاوبش"، في تصريحات خلال لقاء في مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل تحت عنوان "الكيانات الإرهابية في أوروبا، تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين: أنه لا ينبغي التقليل من تأثير قطر والإخوان في أوروبا، مشيرًا إلى أن تلك الدويلة الغنية التي صنفتها صحيفة الإيكونوميست البري طانية الشهيرة كنظام قمعي عكفت في السنوات الماضية على توسعة تأثيرها الدولي.



وأشار، إلى أن قطر دفعت 50 مليون يورو لجامعة أوكسفورد لتجعل القطري طارق رمضان، حفيد مؤسس تنظيم الإخوان على رأس الجامعة العريقة لتدريس الأيدولوجيات المتطرفة الخاصة بالجماعة والآن هو مقبوض عليه في فرنسا بتهمة اغتصاب نساء.

