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اتحاد الكرة يكشف حقيقة أزمة كوبر مع رامز جلال وظهور محمد صلاح في البرنامج

الإثنين 21/مايو/2018 - 05:47 م
اتحاد الكرة يكشف حقيقة أزمة كوبر مع رامز جلال وظهور محمد صلاح في البرنامج
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الفجر الرياضي
 

قال مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن كل ما أثير عن انزعاج الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، من تقمص رامز جلال لشخصيته في برنامج رامز تحت الصفر لا أساس له من الصحة.

 

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "كوبر لا يتابع التلفزيون ولا يهتم بمثل هذه الأمور، كل ما أثير عن انزعاجه غير صحيح بالمرة".

 

وأردف: "كوبر شخصية عامة واتخاذه مثل في البرنامج أمر جيد، الرجل لن يشعر بأي ضيق على الإطلاق".

 

وأكمل: "محمد صلاح لن يظهر في البرنامج كما ردد البعض".

 

المزيد عن: محمد صلاح كورة كوبر رياضة رامز جلال
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