ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

جدة: إزالة 21 بسطة مخالفة لبيع المأكولات (فيديو)

الإثنين 21/مايو/2018 - 05:44 م
جدة: إزالة 21 بسطة مخالفة لبيع المأكولات (فيديو)
أرشيفية
طباعة
 
أعلنت أمانة محافظة جدة، اليوم الإثنين، أنها أزالت 21 بسطة مخالفة، وسوف تتابع موقع اللقيمات المقزز، الذي ظهر في مقطع فيديو متداول؛ لعدم السماح لهم بممارسة بيع المواد الغذائية بدون ترخيص وتوفير المتطلبات الصحية.

وشددت الأمانة، على أنها لن تسمح بممارسة بيع المواد الغذائية بدون ترخيص وتوفير المتطلبات الصحية وذلك لتوفير الحماية المستمرة لسلامة الغذاء المُقدم لسكان وزوار جدة.

وأوضحت الأمانة، أنها تابعت مجريات ما تم تداوله في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي حيث يظهر عدد من الباعة وهم يقومون بعمليات إعداد وبيع لقيمات بشكل مقزز؛ ما أثار حفيظة وسخط الكثيرين الذين طالبوا بالتحرك واتخاذ ما يلزم؛ حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين.
المزيد عن: مواد غذائية مأكولات جدة المواد الغذائية السعودية أمانة جدة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
السالمية - الكويت
-
x
20:30
-
الاتحاد السكندري - مصر
أساس تيليكوم - جيبوتي
-
x
22:50
-
الفتح الرباطي - المغرب
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/21/2018 6:10:02 PM