جدة: إزالة 21 بسطة مخالفة لبيع المأكولات (فيديو)

أعلنت أمانة محافظة جدة، اليوم الإثنين، أنها أزالت 21 بسطة مخالفة، وسوف تتابع موقع اللقيمات المقزز، الذي ظهر في مقطع فيديو متداول؛ لعدم السماح لهم بممارسة بيع المواد الغذائية بدون ترخيص وتوفير المتطلبات الصحية.





وشددت الأمانة، على أنها لن تسمح بممارسة بيع المواد الغذائية بدون ترخيص وتوفير المتطلبات الصحية وذلك لتوفير الحماية المستمرة لسلامة الغذاء المُقدم لسكان وزوار جدة.



