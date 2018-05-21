اضطرابات فى سجنين إسرائيليين بعد وفاة أسير فلسطيني

أحدث المعتقلون الفلسطينيون، ضجيجاً واضطرابات فى سجنين لدى الاحتلال بجنوب إسرائيل، الليلة الماضية بعد وفاة زميلهم فى المستشفى الذى يعانى من القلب، وفقاً لصحيفة "هاآرتس" العبرية.

وأعلنت دائرة السجون الإسرائيلية وفاة "عزيز عويسات" 53 عاماً فى سجن إيشيل، التى أدت لحدوث أعمال شغب، حيث ورد أن سجناء أمنيين في كل من إيشيل وسجن آخر بالقرب من بئر السبع "كتزيوت" كانوا يهزون قضبانهم ويضربون الأبواب ويصرخون احتجاجاً.

وقبل أسبوعين، اتهم عويسات بتهمة الاعتداء المشدد بعد أن زُعم أنه هاجم أحد حراس السجن بغلاية وصب الماء المغلي عليه ، مما تسبب في حروق في الجزء العلوي من الجرحى للضحية.

وحُكم على عويسات بالسجن لمدة 30 عاماً فى ديسمبر 2014 من قبل الاحتلال.