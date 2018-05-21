3 طلبات غريبة من دياز لــ"الأهلي"





فاجأ الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني المرشح لقيادة الأهلي مسئولي القلعة الحمراء، بطلب غريب، حيث طلب دياز إعداد 3 ملفات عن لاعبي الفريق من أجل تسهيل مهمته والدخول سريعا في أجواء الفريق وحتى يجهز نفسه بشكل جيد قبل معسكر الإعداد للموسم الجديد.

وشملت ملفات دياز الآتي الملف الأول الذي طلبه دياز، هو أسماء وأرقام لاعبي الفريق وصور لهم، من أجل التعرف عليهم قبل جلسته مهم، والملف الثاني هو ملف يشمل كل المعلومات والبيانات الإحصائية بكل لاعب في الفريق وعدد مشاركاته وماذا فعل، بينما الملف الثالث هو ملف طبي لكل اللاعبين وإصاباتهم.

وساعات قليلة ويعلن مسئولو القلعة الحمراء تولي دياز مهمة تدريب الأهلي خلفا لحسام البدري.