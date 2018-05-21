"الزعيم" وأمير كرارة يتصدران مسابقة " كأس إينرجي للدراما"

واصلت بعض المسلسلات التقدم في نسب المشاهدة والتصويت خلال حلقة برنامج "كأس انيرجي للدراما" على راديو إينرجي تردد ٩٢.١ تقديم محمد طارق اضا وذلك ضمن المنافسات في الأسبوع الأول من بدء العرض.

هناك أربع مجموعات تتوزع عليها المسلسلات واحتل مسلسل عوالم خفية للفنان عادل إمام المرتبة الأولي في أول مجموعة، والتي ينافس فيها مع طايع لعمرو يوسف، ايوب للنجم مصطفي شعبان ومليكة للفنانة دينا الشربيني.

بينما احتل مسلسل اختفاء للنجمة نيللي كريم المرتبة الأولى في تصويت المجموعة الثانية والتي تتنافس فيها مع بالحجم العائلي للفنان يحيي الفخراني، ضد مجهول للفنانة غادة عبد الرازق و أمر واقع للفنان كريم فهمي.

الفنان أمير كرارة احتل المرتبة الأولي للمجموعة الثالثة بمسلسل كلبش ٢، والتي يتنافس فيها معها

مش الصعيد للنجم محمد رمضان، ممنوع الاقتراب أو التصوير للفنانة زينة ومسلسل سلسال الدم للفنانة عبلة كامل.

بينما احتل الفنان احمد عز اول المجموعة الرابعة التي ينافس فيها مع يسرا ومسلسل لدينا اقوال اخري، والرحلة لباسل الخياط والشريط الأحمر لاحمد فهمي.

وأجري الفنان دياب الذي يشارك في بطولة مسلسل ايوب إتصال هاتفي مع البرنامج وأعرب عن سعادته بالصدي الذي حققه المسلسل حتي الآن، ورفض من جانبه الإفصاح عن الأحداث في الحلقات القادمة، ووجه التهاني لمستمعي إينرجي بمناسبة شهر رمضان الكريم.

وأجري الفنان طارق صبري إتصال هاتفي مع أضا وقال أن اللوك الذي اعتمده في مسلسل عوالم خفية مختلف عليه ولأول مرة يقدمه، وتابع الدور جديد وغني.

وعلى الهواء مباشرة قدم طارق التهنئة للزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده، مؤكداً أن الزعيم يقدم شيء مختلف هذا العام عن كل عام.