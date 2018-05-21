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عضوة البرلمان الأوروبي: نحتاج للكثير من الشراكات لمواجهة التطرف والتشدد

الإثنين 21/مايو/2018 - 05:40 م
عضوة البرلمان الأوروبي: نحتاج للكثير من الشراكات لمواجهة التطرف والتشدد
البرلمان الأوروبي
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رقية جمال
 
قالت مونيكا هولهيمر، عضو البرلمان الأوروبي، إننا بحاجة إلى الكثير من الشركات لمواجهة التطرف والتشدد في محيطنا وفي الاتحاد الأوروبي، وهذه أهم نقطة في تقريرنا عن الإرهاب.

وأضافت "هولهيمر"، خلال لقاء في مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل تحت عنوان "الكيانات الإرهابية في أوروبا" تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، أنه لو تمكنا من مواجهة مشكلة التطرف، وتصدينا لها فسيبقى لدينا مشاكل أقل بكثير مما نواجه في الوقت الحالي.

وتابعت، أنه على الرغم من اختلاف ثقافاتنا فإننا يجب أن نصون قيمنا الأوروبية.
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