وزير القوى العاملة: نعمل على تكوين أطفال أسوياء لحمل مسئولية الوطن مستقبلا (صور)

أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن عمل الأطفال هي قضية اجتماعية وأخلاقية لا ينبغي إهمالها أو التباطؤ في إيجاد حلول حاسمة لها، مشيرا إلى أن توجه الدولة في هذه المرحلة هو توفير ظروف مناسبة لتكوين أطفال أسوياء وأكفاء لحمل مسئولية الوطن في المستقبل، وهو ما يعني الحرص على إعطائهم حقوقهم من التعليم والصحة، وتوفير بيئة ملائمة إذا كان العمل حتميا.





جاء ذلك خلال ترأس الوزير، اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة، بحضور أعضاء 14 وزارة وجهة باللجنة، لمناقشة المسودة النهائية والميزانية التقديرية لمشروع مكافحة عمل الأطفال في مصر تمهيدا لإطلاقه، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.





وأوضح "سعفان" أن مصر تبنت استراتيجية واضحة للقضاء على عمل الطفل من خلال القوانين والتشريعات التي تم وضعها في هذا الصدد، بالإضافة إلى التصديق على كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية المؤسسة لحقوق الطفل.





وعن دور الوزارة في هذا الخصوص أشار الوزير إلى الجهود المبذولة من خلال الحملات التفتيشية التي تقوم بها مديريات القوى العاملة في جميع المحافظات، فضلا عن عقد العديد من الندوات لتوعية الأطفال العاملين بالمنشآت المختلفة بحقوقهم القانونية لدى أصحاب الأعمال، بالإضافة إلي التعاون مع برنامج الغذاء العالمي لتنفيذ مشروع تعزيز إتاحة الفرص التعليمية، وسحب 110 ألاف طفل من سوق العمل ، وإلحاقهم بالمدارس المجتمعية وتدريب الأمهات على مشروعات مدرة للدخل.



