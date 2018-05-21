بورصة البحرين تتعافى فى تداولات اليوم بعد 3 جلسات من التراجع

ارتفعت بورصة البحرين خلال تعاملات اليوم الإثنين، بنهاية تداولات اليوم، عقب 3 هبوطات على التوالى.





وبنهاية التعاملات صعدت المؤشر العام بنسبة 0.05 % إلى مستوى 1267.93 نقطة، بمكسب 0.67 نقطة.





وعلى صعيد التداولات مقارنة بـجلسة الأحد، حيث زادت أحجام التداول إلى 4.05 مليون سهم مقابل 3.36 مليون سهم، فيما تقلصت السيولة بقيمة 1.4 مليون دينار مقابل 1.5 مليون دينار بحريني.





وارتفع قطاع الاستثمار بنحو 0.72%، بدعم سهم جى اف اتش المالية 2.63%.





فى المقابل، انخفض قطاع الخدمات 0.36%، بضغط من زين 2.10%، وبتلكو 0.83%.





كما تراجع قطاع الخدمات 0.17%، بفعل هبوط سهمى مصرف السلام والبحرين والكويت بنسبة 1.77% و0.45%.