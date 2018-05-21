تعكر مياه الشرب في قرى "الفيوم".. ومواطنون: "نفسنا نشرب مياه نظيفة.. والمحافظ خارج الخدمة"

يعيش مركز سنورس بمحافظة الفيوم، مآساة حقيقية من تعكر مياه الشرب، حيث تفاجئ المواطنون بتحول لون مياه الصنبور إلى الأصفر وبه نسبة اخضرار.



وقال الأهالي، إنهم يعيشون في أزمة حقيقية مع تلوث المياه وتحول لونها من اللون الصنبور إلى الأصفر، وهو ما جعلهم يهرولون نحو المتاجر، لشراء زجاجات مياه معدنية، لاستخدامها لعمل الطعام أو العطش، عند وقت الإفطار.



وعبر الأهالي عن غضبهم في بداية شهر رمضان المبارك بسبب نزول مياه الشرب عكرة دون معرفة الاسباب وسط تدوينات أن مياه الشرب أصبحت مسممة، وسط استغلال بعض التجار الأزمة، ورفع أسعار زجاجات المياه عليهم.



وطالب الأهالي، المسؤولين بسرعة التدخل وإنقاذهم من الأزمة خاصة مع شهر رمضان المبارك، مؤكدين إرسالهم العديد من الشكاوى والاستغاثات المتكررة لمسؤولي شركة مياه الشرب، والدكتور جمال سامي محافظ الفيوم، إلا أنهم قد لاقت استغاثاتهم للحصول على "كوب ماء نظيف" عدم القبول والاهتمام.

