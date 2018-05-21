محافظ بورسعيد يشيد بجهود مديرية التموين منذ بداية شهر رمضان

أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين، بجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية خلال شهر رمضان المبارك.



وأشار إلى أن مديرية التموين قامت بدور كبير لتوفير السلع الأساسية والغذائية والتموينية بالأسواق، وهو ما لمسه المواطنين خلال الأيام القليلة الماضية.



وطالب محافظ بورسعيد، قيادات المديرية برئاسة ناصر ثابت، ببذل مزيد من الجهد لضمان استمرار ضخ السلع بالأسواق والجمعيات الاستهلاكية، مشددا على ضرورة تكثيف الحملات للتأكد من جودة السلع المعروضة، وعدم المغالاة في أسعارها.