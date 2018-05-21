ماني: قوة ليفربول في الجماعية وليس الثلاثي الهجومي فقط





أكد اللاعب السنغالي ‏ساديو ماني لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، إن الأمر لم يكن الأمر سهلا أمام هوفنهايم في التصفيات التمهيدية، وان الآن هم في النهائي، وانهم كانوا دائما يصدقون الوصول لكييف.





وقال ماني في تصريحات صحفية : "بالنسبة لنا إنها واحدة من أهم الألعاب في مسيرتنا، ولن تكون سهلة لديهم خبرة ونحترمهم كثيرًا، ولكن لدينا لاعبين للتغلب على أي فريق في العالم.، وسنذهب لمحاولة تسبب لهم العديد من المشاكل بقدر الإمكان".





وتابع : "‏أنا دائمًا سعيد للعب جنبا إلى جنب مع هؤلاء اللاعبين العظماء، وأنهم يجعلون كل شيء أسهل بالنسبة لي، لكن الجميع يتحدث دائما عن الثلاثي الهجومي ولكن قوة ليفربول هي الجودة ونحاول دائما أن نفعل كل شيء معًا".



