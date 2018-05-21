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طريقة تحضير مخفوق الزبادي وقمر الدين

الإثنين 21/مايو/2018 - 05:30 م
طريقة تحضير مخفوق الزبادي وقمر الدين
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المقادير
- مشمش مجفّف : لفة (قمر الدين، منقوعة مسبقاً) 
- زبادي : 100 غراماً 
- سكر : نصف كوب 
- القشطة : ملعقتان كبيرتان 

طريقة التحضير
1. في الخلاط الكهربائيّ، امزجي جميع المكّونات مع بعضها حتى تحصلي على خليط متجانس.
2. قدّمي المشروب بارداً مع مكعّبات من الثلج.
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