طريقة تحضير مخفوق الزبادي وقمر الدين
الإثنين 21/مايو/2018 - 05:30 م
المقادير
- مشمش مجفّف : لفة (قمر الدين، منقوعة مسبقاً)
- زبادي : 100 غراماً
- سكر : نصف كوب
- القشطة : ملعقتان كبيرتان
طريقة التحضير
1. في الخلاط الكهربائيّ، امزجي جميع المكّونات مع بعضها حتى تحصلي على خليط متجانس.
2. قدّمي المشروب بارداً مع مكعّبات من الثلج.
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