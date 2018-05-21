مواطنو طامية لـ"محافظ الفيوم": "أروي ظمئنا يرحمكم الله".. 37 قرية يعانون من انقطاع مياه الشرب

- شعار محافظ الفيوم





- المياه تصل يومًا واحدًا في الأسبوع

واشتكى عدد من أهالي قرية منشاة الجمال، و13 عزبة من توابعها من معاناتهم في شهر رمضان، بسبب عدم توفر مياه الشرب قبل موعد الإفطار، لافتين إلى أنهم يخرجون حاملين جراكن المياه على أكتافهم لتوفير ما يروي ظمأهم، وأوضحوا أن المياه تصل يومًا في الأسبوع، وباقي الأيام يحمل الأهالي الجراكن للحصول على المياه من قرى مجاورة، وأنهم تقدموا بعدد من الشكاوى لكن دون جدوى، والمسؤولين وعدوا بحل المشكلة منذ أكثر من 4 سنوات، ولم يتم حلها حتى الآن.



- رحلة البحث عن جركن

وقال عدد من الأهالي، إن المعاناة تزداد يومًا بعد يوم في عزب "البرنسيسة" و"صوفى" و"عبدالحميد الآسى"، مشيرين إلى أنهم يذوقون الأمرّين بسبب انقطاع المياه، ناهيك عن معاناة أهالي عزبة "ساويرس" الذين أكدوا أنهم يلجأون لاستخدام مياه الترع بالاستحمام وغسيل الملابس والأواني بسبب الانقطاع المستمر للمياه.





ووصف أهالي "منشاة الجمال" رحلة البحث عن جركن مياه في رمضان بأنها "نشفان ريق"، مؤكدين أن انقطاع المياه عن القرية والقرى والعزب التابعة لها جعل الأهالي يسيرون لمسافات طويلة لملء الجراكن.



- مياه الترع هي الحل

الأمر الذي أجبر أهالي القرى في استخدام مياه الترع لكي يتوضئون قبل الصلاة، وأن كثيرًا من الأهالي يستخدمون مياه الترع في الوضوء، وتعتمد ربات البيوت عليها في غسيل الأواني والملابس بسبب الانقطاع المستمر للمياه، وفي نهاية حديثهم أرسلوا رسالة لمحافظ الفيوم قائلين: "أروى ظمئنا يرحمكم الله".



فى الـ21 من أبريل الماضي، خرج اللواء هشام محمد درة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، ببيانا صحفيًا، أكد فيه أنه جاري العمل على تصليح العطل الذي تسبب في انقطاع المياه عن مدينة طامية بالقرى التابعة لها، مؤكدًا أنه في حالة استمرار المشكلة سيوفر سيارات مياه للقرى المتضررة والمدينة، حفاظًا على مصلحة المواطنين، ولكن من الوضح أن ما أكدته شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، والدكتور جمال سامي محافظ الفيوم، ما هي إلا بيانات وهمية تخالف تمامًا الوضع الحالي في قرى مركز طامية.من المعروف أن مركز طامية يضم أكثر من 37 قرية وعزبة، تلك القرى التي حرمت إجبارا نتيجة تقاعس التنفيذيين من مياه الشرب بعد انقطاع المياه عنهم بصفة متكررة، ورغم شكواهم المتعددة لمحافظ الفيوم، الذي رفع شعار "لا أرى.. لا أسمع.. لا أتكلم"، ما زالت المشكلة قائمة.