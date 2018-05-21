انطلاق ماراثون الانتخابات العمالية بإشراف قضائي الأربعاء (صور)
الإثنين 21/مايو/2018 - 05:30 م
إسماعيل منطاوي
ينطلق ماراثون الانتخابات العمالية في أولى مراحله بعد غد الأربعاء لمدة يومين، تمهيدا لإيداع أوراق مجالس إدارة الفائزين يومي 25 و26 من مايو الجاري، وتحديد ممثلي اللجان النقابية في الجمعيات العمومية للنقابة العامة المختصة، حتى تتشكل هيئة الناخبين للمستوى النقابي الثاني "النقابات العامة".
وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان: إن انتخابات تشكيلات المنظمات النقابية العمالية في الدورة النقابية 2018 /2022، تجري بعد توقف دام 12 عاما ، وتأتي لتشكل مسارا جديدا نحو الديمقراطية لاختيار ممثليهم داخل التنظيم النقابى، مما يحقق الاستقرار داخل الأوسط العمالية النقابية عند الانتهاء من هذه الانتخابات، ويحقق آمال وطموحات العمال فى وجود منظمات نقابية منتخبة انتخابا حرا لتمثيل العمال فى الداخل والخارج.
وطمأن "سعفان" المرشحون في هذه الانتخابات أن اللجان المشرفة على هذه الانتخابات مشكلة بمواد القانون وبإشراف قضائي من خلال لجنة عليا لاعتماد النتائج، وأن كل من تقدم بطعن تم دراسته من قبل القاضي، مؤكدا أن هناك شفافية مطلقة وحيادية تامة للوصول إلى تنظيم نقابي قوى يعبر عن العمال ويسهم في زيادة الإنتاج.
ويتابع الوزير، اليوم وغدا الثلاثاء، من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة على مستوى 26 مديرية للقوي العاملة بالمحافظات، فضلا عن المتابعة على الطبيعة بمديرية القوى العاملة بالقاهرة بقاعة الفروسية بإستاد القاهرة، مرحلة إعلان الكشوف النهائية للجان النقابية التابعة لوزارة القوي العاملة، فضلا عن كشوف اللجان النقابية التابعة لتنصيف النقابي للعاملين بالنقل البري والسكة الحديد، والمرافق العامة، والتجارة، والزراعة والرى والصيد، والبنوك والتأمينات، والتعليم والبحث العلمى، والسياحة والفنادق، والخدمات الإدارية والاجتماعية، والإنتاج الحربى، والبترول، والضرائب والأعمال المالية.
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