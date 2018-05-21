انطلاق ماراثون الانتخابات العمالية بإشراف قضائي الأربعاء (صور)

ينطلق ماراثون الانتخابات العمالية في أولى مراحله بعد غد الأربعاء لمدة يومين، تمهيدا لإيداع أوراق مجالس إدارة الفائزين يومي 25 و26 من مايو الجاري، وتحديد ممثلي اللجان النقابية في الجمعيات العمومية للنقابة العامة المختصة، حتى تتشكل هيئة الناخبين للمستوى النقابي الثاني "النقابات العامة".





وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان: إن انتخابات تشكيلات المنظمات النقابية العمالية في الدورة النقابية 2018 /2022، تجري بعد توقف دام 12 عاما ، وتأتي لتشكل مسارا جديدا نحو الديمقراطية لاختيار ممثليهم داخل التنظيم النقابى، مما يحقق الاستقرار داخل الأوسط العمالية النقابية عند الانتهاء من هذه الانتخابات، ويحقق آمال وطموحات العمال فى وجود منظمات نقابية منتخبة انتخابا حرا لتمثيل العمال فى الداخل والخارج.





وطمأن "سعفان" المرشحون في هذه الانتخابات أن اللجان المشرفة على هذه الانتخابات مشكلة بمواد القانون وبإشراف قضائي من خلال لجنة عليا لاعتماد النتائج، وأن كل من تقدم بطعن تم دراسته من قبل القاضي، مؤكدا أن هناك شفافية مطلقة وحيادية تامة للوصول إلى تنظيم نقابي قوى يعبر عن العمال ويسهم في زيادة الإنتاج.



