"كريمة": جميع الحقن لا تفسد الصيام

تسائل متصل يُدعى مصطفى، عما إذا كانت الحقن التي تؤخذ في الوريد تفسد الصيام؟.



وأكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، خلال حواره على فضائية "العاصمة"، اليوم الإثنين، أن جميع الحقن عن طريق العضل أو الوريد أو تحت الجلد أو الشرجية حتى لو اشتملت على مقويات حتى لو حقن المحاليل لا تفسد الصيام.



وأضاف "كريمة"، أن الله جعل منفذ طبيعي إلهي للطعام والشرب، ووصول أي شئ بعيدًا عن هذا المنفذ لا يفسد الصيام.

