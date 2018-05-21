ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"كريمة": جميع الحقن لا تفسد الصيام

الإثنين 21/مايو/2018 - 05:28 م
كريمة: جميع الحقن لا تفسد الصيام
أحمد كريمة
طباعة
رقية جمال
 
تسائل متصل يُدعى مصطفى، عما إذا كانت الحقن التي تؤخذ في الوريد تفسد الصيام؟.

وأكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، خلال حواره على فضائية "العاصمة"، اليوم الإثنين، أن جميع الحقن عن طريق العضل أو الوريد أو تحت الجلد أو الشرجية حتى لو اشتملت على مقويات حتى لو حقن المحاليل لا تفسد الصيام.

وأضاف "كريمة"، أن الله جعل منفذ طبيعي إلهي للطعام والشرب، ووصول أي شئ بعيدًا عن هذا المنفذ لا يفسد الصيام.
المزيد عن: مصر الحقن التوك شو اخبار مصر أحمد كريمة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
السالمية - الكويت
-
x
20:30
-
الاتحاد السكندري - مصر
أساس تيليكوم - جيبوتي
-
x
22:50
-
الفتح الرباطي - المغرب
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/21/2018 6:10:02 PM