9 قرى بـ"الفيوم" بدون مياه.. ومطالب بتدخل رئيس الوزراء بعد تجاهل مسؤولي المحافظة لشكواهم



واضطر الأهالي إلى شراء جراكن مياه لقضاء احتياجاتهم اليومية كما تعودوا على شرائها يوميا، مما يكبدهم المزيد من المال خاصة أنهم من البسطاء الذين لا يملكون ثمن شراء العديد من جراكن المياه من القرى المجاورة لهم والتي تبعد عن قراهم.



وقال عدد من أهالي قرية شكشوك وعزبة سليمان، إنهم عانوا من كثرة الشكاوى للمسؤولين لكن دون جدوى، واتهموا المسؤولين بشركة المياه بالفيوم بالإهمال والتقاعس عن العمل، مضيفا أنهم هم المتسببين في انقطاع المياه عنهم، وعلى الرغم من تكرار إرسال الشكاوى للمسؤولين إلا أنهم لم يستجيبوا لنا حتى الآن.



وأكد الأهالي أنه بالرغم من انقطاع مياه الشرب عنهم إلا أن فواتير المياه تطاردهم حتى عقب انقطاعها، مطالبين المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة التدخل الفوري لحل تلك الأزمة ورفع العبء عنهم خاصة في الشهر الكريم، خاصة بعد عدم استجابة أي مسؤول في المحافظة لمشكلة الأهالي المتكررة.



استقبل عدد من أهالي قرى مركزي "إبشواي" و"يوسف الصديق" بمحافظة الفيوم، شهر رمضان المعظم، بانقطاع مياه الشرب عنهم، حيث انقطعت في قرى: "طبهار- أبو دنقاش- شكشوك- عزبة سليمان- أبو عيش- إلياس- خضير- والقاضي- وميزار"، فيوجد منهم 7 قرى لم تدخلها نقطة مياه منذ أكثر من 4 أشهر، وعلى الرغم من تعدد شكواهم للمسؤولين إلا أنهم أذن من طين وأخرى من عجين.