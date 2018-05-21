حصاد الدوري.. أفضل 10 "بدلاء" هذا الموسم

أسدل الستار علي منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم (2017/2018) والذي حسم النادي الأهلي لقبه للمرة الـ40 في تاريخه، وذلك قبل 6 جولات علي إنتهاء المسابقة المحلية.

وشهدت مسابقة الدوري العام هذا الموسم تألق عدد من اللاعبين "البدلاء" مع أنديتهم بالمسابقة المحلية، وعلي الرغم من عدم مشاركتهم في التشكيلة الأساسية للمباريات إلي أنهم دائمًا كانوا يصنعون الفارق بمجرد دخول الملعب، ويساهمون بشكل كبير في إنتصارات أنديتهم.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أفضل "بدلاء" في الدوري العام المصري للموسم الحالي:-





1- كريم بامبو:

شارك "بامبو" نجم الاسماعيلي في 29 مباراة مع فريقه بالدوري العام في الموسم الحالي بواقع (1309 دقيقة لعب) وسجل 6 أهداف وصنع 4 أهداف، وشارك اللاعب في 16 مباراة مع الدراويش كـ"بديل" بواقع (462 دقيقة لعب) ونجح في تسجيل 4 أهداف أمام أندية (الانتاج الحربي - طنطا "هدفين" - الزمالك) وصنع 3 أهداف.

2- إسلام محارب:

شارك إسلام محارب لاعب الأهلي في 23 مباراة بالدوري العام هذا الموسم جاءت مشاركته خلالها جميعًا كـ"بديل" بواقع (593 دقيقة لعب)، ونجح في تسجيل 4 أهداف بعد دخوله كـ "بديل" في مباريات فريقه أمام (سموحة - النصر - الرجاء - المقاولون العرب)، كما صنع هدفًا خلال مشاركته أمام (بتروجيت) في اللقاء الذي انتهي بفوز المارد الأحمر 3-1.

3- وليد سليمان:

يعتبر حاوي الأهلي واحد من أفضل "البدلاء" في الدوري هذا الموسم وشارك "سليمان" في 20 مباراة بالدوري هذا الموسم بواقع (1183 دقيقة لعب) وسجل 8 أهداف وصنع 5 أهداف، وشارك "الحاوي" في 7 مباريات بالدوري كـ "بديل" بواقع (246 دقيقة لعب)، ونجح في تسجيل 4 أهداف أمام أندية ( الاسماعيلي - الاسيوطي - المقاصة - المصري).

4- محمد شاهين:

خاض مهاجم بتروجيت 17 مباراة مع فريقه بالدوري العام هذا الموسم بواقع (489 دقيقة لعب)، سجل 5 أهداف وصنع هدف وحيد، وشارك "شاهين" في 14 مباراة كـ"بديل" بواقع (257 دقيقة لعب) ونجح في تسجيل 4 أهداف أمام أندية (الاتحاد "هدفين" - الانتاج الحربي - الزمالك) وخلال 3 مباريات بدأها ضمن التشكيل الاساسي سجل هدف وحيد في شباك المقاولون العرب.

5- محمد حسن:

شارك محمد حسن لاعب النصر في 25 مباراة بالدوري العام هذا الموسم بواقع (1920 دقيقة لعب)، سجل 8 أهداف وصنع 5 أهداف، وشارك اللاعب في 5 مباريات كـ"بديل" بواقع (205 دقيقة لعب)، وسجل 3 أهداف وصنع هدف.

6- مروان محسن:

مهاجم الأهلي شارك في 7 مباريات بالدوري العام هذا الموسم بواقع (373 دقيقة لعب)، وسجل 3 أهداف وصنع هدف وحيد، وجاءت أهداف اللاعب خلال 5 مباريات شارك فيها كـ"بديل" بواقع (198 دقيقة لعب) لينضم لقائمة افضل البدلاء في الدوري بالموسم المنقضي.

7- عبد الرحمن السويسي:

يعتبر عبد الرحمن السويسي لاعب الداخلية من أفضل البدلاء في الدوري العام هذا الموسم، حيث شارك مع فريقه في 7 مباريات كـ"بديل" بواقع (148 دقيقة لعب)، ونجح في تسجيل 3 أهداف.

8- فوزي الحناوي:

لعب فوزي الحناوي لاعب الاتحاد السكندري 12 مباراة مع فريقه كـ"بديل" في الدوري بالموسم المنصرم بواقع (258 دقيقة لعب)، ونجح في تسجيل هدفين وصناعة هدفين.

9 – أريستيد بانسيه:

البوركينابي بانسيه مهاجم المصري البورسعيدي يتواجد ضمن قائمة أفضل البدلاء في الدوري الممتاز بالموسم المنصرم، حيث شارك في 5 مباريات كـ"بديل" بواقع (123 دقيقة لعب)، سجل هدفين وصنع هدف.

10- عمر كمال:

شارك عمر كمال في 11 مباراة بالدوري العام كـ"بديل" مع فريقي الأسيوطي والمصري البورسعيدي بواقع (268 دقيقة لعب) سجل هدفين وصنع هدفًا.