مدرب الأهلي: "السعيد" ملوش بديل.. والأحمر يمتلك أفضل اللاعبين في مصر

قال أحمد أيوب، المدرب العام السابق بالجهاز الفني للنادي الأهلي، إن أي لاعب مميز ليس له بديل، لافتا إلى أن عبد الله السعيد، لاعب الفريق السابق، كان من المميزين ويؤدي بشكل مختلف مع الفريق.

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "السعيد كان عاملا مؤثرا في أداء الفريق، بعد خروجه من الأهلي وعدم وجود بديل، كان طبيعي أن يتأثر الأداء".

وأردف: "البعض طالبنا بإراحة اللاعبين لفترة طويلة بعد فوز الدوري، هو أمر غير منطقي، كيف نقوم بمنح اللاعبين راحة لفترة تصل إلى أسبوعين والفريق مقبل على مباراة القمة وكأس مصر وإفريقيا".

وأكمل: "كنا نقوم بعميل التدوير بمنح كل لاعب راحة من مباراة والدفع به في المباراة التي تليها، الأهلي يضم أحسن لاعبين في مصر وهو ما قلته للاعبين".

وعن كثرة الإصابات في الفريق، قال: "الفريق كان يؤدي لموسمين متتاليين، لا يوجد سبب معين للإصابات، علينا النظر لباسم علي أصيب في مباراة المصري رغم أنه شارك لأول مرة منذ فترة طويلة".

وأتم: "الجهاز الفني السابق للفريق عمل بإخلاص وحب داخل الأهلي، الجهاز أدى ما عليه وحقق بطولات وإنجازات كبيرة، لا يمكنني القول أننا ظلمنا أم لا، الجميع أدى ما عليه لموسمين".