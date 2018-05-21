طريقة عمل خشاف رمضان

المُكوّنات

كوب من التمر المُجفّف.

ربع كوب من المشمش المُجفّف.

ربع كوب من التين المُجفّف.

ربع كوب من البرقوق المُجفّف.

ثلاثة أكواب من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة من السكر (ويمكن إضافة المزيد من السكر حسب الرغبة).

كميّة من المُكسّرات المُشكّلة، مثل اللوز، والفستق، والكاجو، والفستق الحلبي، والزبيب، وجوز الهند.





طريقة التّحضير

نُقطّع كلاً من التمر، والمشمش، والتين والبرقوق إلى قطعٍ صغيرة، ومن ثمّ ننقع التمر في وعاء لمدّة ست ساعات أو أكثر، وفي وعاء آخر ننقع باقي الفواكه المُجفّفة والمقطّعة لمدّة أربع ساعات، إذا لم يكن هنالك متّسع من الوقت يمكن أن نحضّر التمر بنقعه بالماء ومن ثمّ يتم وضعه على نار مُتوّسّطة مدّة خمس دقائق، وكذلك الأمر بالنسبة للفواكه الأخرى، لكن توضع على النار لمدّة ثلاث دقائق فقط، ومن ثمّ ننتظر إلى أن يبرد المزيج تماماً، ثمّ نكمل الخطوات التالية.

نُصفّي ماء التمر ونسكبه في وعاء جديد، ومن ثمّ نُوزّع الماء الناتج على مجموعة من الأكواب بحيث نملأ كلّ كوب بمقدار الثلث فقط.

نُصفّي ماء الفاكهة المُجفّفة الأخرى، ونسكب ماء النقع في وعاء جديد، ومن ثمّ نضيف إليه السُكّر ونُحرّكه جيّداً، وبعد ذلك نضيف الماء على الأكواب التي تحتوي على ماء نقع التمر، ونملأ الكوب بحيث يُصبح مُمتلئاً إلى الثلث.

نسكب الحليب على الأكواب بالتساوي. نضع الأكواب في الثلّاجة لمدة ثلاث ساعات.

نُزيّن الأكواب بالزّبيب وجوز الهند وبعض أنواع المُكسّرات حسب الرغبة، ونُقدّم مشروب الخشاف بارداً.