قائد سلاح الجو الهندي يزور إسرائيل.. اليوم

أعلنت وزارة الدفاع الهندية، اليوم الإثنين، أن رئيس هيئة الأركان الجوية الهندية، بيرندار سينغ داهوا، سيزور إسرائيل اليوم، 21 مايو، وستستمر زيارته حتى الـ24 من نفس الشهر.





وجاء في بيان الوزارة، سيشارك رئيس هيئة الأركان الجوية الهندية في مؤتمر بعنوان" التفوق الجوي كجسر للاستقرار الإقليمي" الذي يعقد ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى السنوية السبعين لتأسيس سلاح الجو الإسرائيلي. ويهدف المؤتمر إلى إقامة حوار استراتيجي بين القيادة العليا والمبتكرين الإسرائيليين مع قادة سلاح الجو الضيوف من بلدان مختلفة.



