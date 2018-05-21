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"هات فطارك ونصك".. ندوة للأعلى للثقافة ببيت السنارى الأربعاء

الإثنين 21/مايو/2018 - 04:32 م
هات فطارك ونصك.. ندوة للأعلى للثقافة ببيت السنارى الأربعاء
بيت السنارى
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أحمد رمضان متولي
 

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، يقيم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور سعيد المصري، ندوة بعنوان "هات فطارك ونصك" وذلك يوم الأربعاء ٢٣ مايو الجاري فى تمام الساعة التاسعة مساء ببيت السناري- السيدة زينب.

 

تأتى الندوة تحت إشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية بالمجلس، وتنظمها لجنة القصة ويديرها الكاتب يوسف القعيد مقرر اللجنة، ويشارك فيها الكاتب منير عتيبة، والكاتبة الدكتورة غادة العبسي، والكاتبة سلوي بكر، والناقد الدكتور محمد الشحات.

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