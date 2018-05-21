بومبيو: ستتم محاسبة الشركات الأوروبية التى تنتهك حظر التعامل مع إيران

أكدّ وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، اليوم أنّه ستتمّ محاسبة أى شركة أوروبية تنتهك حظر التعامل تجارياً مع إيران، بعد تهديده بفرض أقصى العقوبات ضد إيران، وإعادة فرض العقوبات القديمة قبل إبرام اتفاق نووى عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.





كما شدّد بومبيو، على أنّ أمريكا لن تتفاوض مجدداً مع إيران بشأن الاتفاق النووى الذى انسحبت منه واشنطن مطلع الشهر الجارى.





وحدّد بومبيو، 12 مطلباً لإيران لتفادى العقوبات الأمريكية، وتشمل: عدم فصل طموحات إيران النووية عن الصورة الأمنية الشاملة بالمنطقة، وتشترط على إيران الإعلان عن جميع البرامج النووية السابقة، ووقف التخصيب وعدم متابعة إعادة معالجة البلوتونيوم، والسماح بإجراء عمليات تفتيش جميع المواقع عبر أنحاء الدولة.

وفيما يتعلق بالشرق الأوسط، تتضمن قائمة الولايات المتحدة إطلاق سراح جميع المواطنىن الأمريكان ومواطني الدول الحليفة، وإنهاء دعم حزب الله وحماس والجهاد الإسلامى الفلسطينى، ووقف سلوكها المهدد ضد الجيران، بما في ذلك التهديد بتدمير إسرائيل والهجمات على السعودية.