غدًا.. "البترول" توقع اتفاقية مع "البنك الاوربى"

توقع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والمهندس طارق الملا، وزير البترول، اتفاق غدا الثلاثاء، مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.





وتبلغ محفظة التعاون مع البنك نحو 2.6 مليار يورو، تتمثل في ضخ استثمارات في مشروعات مختلفة من بنية أساسية، ومجالى الطاقة والنقل، ودعم للقطاع الخاص خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.





وساهم البنك بـ49 مشروعا باستثمارات بقيمة 2.6 مليار يورو، بلغت حصة القطاع الخاص فيهم 59%.





الجدير بالذكر أن البنك يعتمد في استراتيجيته على مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النمو والنجاح ثم النمو مجددًا، مما يجعل هذه المؤسسات عوامل تحفيز لكل من الاقتصاد المحلي الذي تعمل فيه والمنطقة التي تقع فيها. وذلك من خلال مجموعة من المستشارين المحليين والدوليين الذين يمكنهم المساعدة في تحقيق نقلة نوعية في مختلف المؤسسات. ابتداء من المؤسسات الصغيرة التي تتطلع للنمو إلى تلك المؤسسات التي توشك على التحول إلى مؤسسات عالمية.