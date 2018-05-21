بعد نجاحها فى "السهام المارقة".. يسرا المسعودي تنتظر عرض "كارما" مع خالد يوسف

تطل الفنانة التونسية يسرا المسعودي، على الجمهور المصري من خلال مجموعة من الأعمال الرمضانية المتميزة، منها مسلسلي "عزمي وأشجان" إخراج إسلام خيري، ومسلسل "السهام المارقة" إخراج محمود كامل.

كما تنتظر عرض فيلم "كارما" إخراج خالد يوسف، وأوضحت أنها تجسد شخصية ضحي في فيلم كارما، وهي تعمل في شركة أدهم الذي جسد دوره الفنان عمرو سعد والفنانة يسرا هي صديقة نهي التي تجسد دورها غادة عبد الرازق.

يسرا المسعودي ممثلة تونسية، تخرجت في معهد الفنون المسرحية في تونس حيث تخصصت في مسرح الطفل، وقدمت عدد من المسلسلات الدرامية، منها: (أقفاص بلا طيور، عاشق السراب، الزوجة الخامسة، وردة وكتاب)، وتعمل على تدريب اﻷطفال على فنون الارتجال المسرحي.